شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سحابة ضخمة غريبة تحلق فوق مدينة نيومكسيكو.. اعرف حقيقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم التقاط صورة السحب خلال حدث الطقس في كلوفيس يوم 23 يونيو الماضى، ويظهر غروبًا رائعًا من السحابة الضخمة على شكل قرص.

كما تدفقت الأمطار الغزيرة أيضًا على المدينة ، مما تسبب في حدوث رياح قوية، ولكن لم تتسبب العاصفة في أضرار كبيرة.

وصور الحدث النادر كريستيان هيرنانديز، قائلا: "كانت غروب الشمس جميل حيث اقتربت السحابة المذهلة من المدينة في ذلك المساء".

كما تم تسمية هذه الأشكال المخيفة للمناخ رسميًا كنوع جديد من السحابة في أطلس سحابة منظمة الأرصاد الجوية العالمية في 2018.

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وفقًا لقاموس الطقس الخاص ب AccuWeather ، فإن shelf cloud هي سحابة أفقية منخفضة مرتبطة بجبهة عاصفة رعدية".

غالبًا ما يتم الخلط بين تكوينات هذه السحابة والأعاصير أو سحب القمع، وهي عادة إشارة إلى أن العاصفة تقترب، وغيومها منخفضة معلقة، مما يجعلها تبدو أكبر حتى للعين.

يمكن العثور على الغيوم على بعد بضع مئات من الأقدام فوق سطح الأرض، وفي حوالي الساعة 9:00 صباحًا، ظهرت الغيوم المقطعية التي بدت في البداية وكأنها أمواج على الشاطئ في فيرونا، وتوجهت شرقاً نحو ميلووكي وشقت طريقها نحو بحيرة ميشيغان.

أسقطت العاصفة أطراف الأشجار وألحقت الضرر بعشرات الأعمدة التي ربطت مئات الأسلاك الكهربائية، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية في جرين باي، ما يقرب من ثلاث ساعات شمال شرق فيرونا، فإنه ضربت العواصف المتناثرة الجزء الشرقي من الولاية حتى بعد الظهر.