شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بهذه الخطوات يمكنك التأكد من صحة بطارية ساعة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال مؤتمر المطورين السنوى WWDC 2020 الذى انعقد فى الفترة الأخيرة، أعلنت أبل رسمياً عن الإصدار الجديد من نظام التشغيل watchOS 7 الخاص بساعتها الذكية، حيث يأتى الإصدار الجديد بميزات جديدة متنوعة، مثل: تخصيص وجوه الساعة ومراقبة النوم والتذكير بغسل يديك بشكل صحيح، وبعض ميزات تتبع اللياقة البدنية، وغيرها.

ومع ذلك، هناك بعض التغييرات التى لم تذكرها الشركة خلال الإعلان عن الإصدار الجديد فى المؤتمر، وهى إضافة ميزة إدارة صحة البطارية Battery Health Managementإليك كيفية استخدام ميزة صحة البطارية بساعة أبل فى watchOS 7

تمامًا كما هو الحال فى هواتف آيفون، يمكن لمستخدمى ساعة أبل الذكية Apple Watch الآن التحقق من بيانات صحة البطارية فى نظام التشغيل watchOS 7 ، حيث تبلغ السعة القصوى للبطارية 100% عندما تكون جديدة، بينما يشير المستوى الأدنى إلى أن بطارية Apple Watch لن تدوم طويلًا مثلما كانت جديدة.

وتقول أبل : "إن بطاريات Apple Watch، مثل جميع البطاريات القابلة لإعادة الشحن، هى مكونات قابلة للاستهلاك تصبح أقل فعالية مع تقدم العمر، وتعتبر هذه الميزة مقياسًا لسعة البطارية مقارنة بالوقت الذى كانت فيه جديدة، وقد يؤدى انخفاض السعة إلى ساعات أقل من الاستخدام بين الشحنات".

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بالإضافة إلى معرفة بيانات صحة البطارية فى الساعة الذكية، يوفر watchOS 7 أيضًا ميزة شحن البطارية المحسّن Optimized Battery Charging التى تتيح للساعة الذكية تعلم روتين الشحن اليومى، مثل: متى تقوم بالشحن ومدة الشحن، وكما هو الحال مع آيفون ستؤخر الساعة الذكية عملية الشحن بعد نسبة 80% مما يساعدك بشكل كبير فى تقليل عمر البطارية، ومن ثم تمنحك استخدامًا أطول وأفضل.

كيفية التحقق من صحة البطارية فى watchOS 7:

• افتح تطبيق الإعدادات فى Apple Watch

• مرر للأسفل، ثم اضغط على خيار البطارية Battery

• اضغط على خيار صحة البطارية Battery Health

• ستعرض لك الشاشة الجديدة السعة القصوى لبطارية ساعتك.

ستجد أن ساعة Apple Watch الجديدة ستحظى بصحة البطارية بنسبة 100% ومع الاستخدام المتواصل ستنخفض هذه المستويات، حيث يشير المستوى الأدنى إلى أن البطارية ستعمل لساعات أقل بين الشحنات مقارنة بالوقت الذى كانت فيه جديدة.