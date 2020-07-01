شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تتخذ قرارا مهما بشأن واتس آب وماسنجر وإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية قرارا وصفته تقارير بـ"الصادمة" بشأن عدد من تطبيقات فيس بوك الشهيرة مثل "واتس آب" و"ماسنجر" و"إنستجرام"، وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن تطبيق "جوجل للصور"، قرر أن يوقف النسخ الاحتياطى التلقائى للوسائط من تطبيقات "واتس آب" و"ماسنجر" و"إنستجرام"، وعدد آخر من تطبيقات الوسائط الاجتماعية، مثل "سناب شات" أو "تويتر".

وبالفعل غير تطبيق "جوجل للصور" من إعداداته الافتراضية، بحيث لا يمكن النسخ الاحتياطى لأى وسائط من تلك التطبيقات، ولتغيير تلك الإعدادات ينبغى على المستخدم أن يقوم بتغييرها يدويا واختيار التطبيق الذى يرغب فى حفظ نسخة احتياطية من الوسائط عليه.

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فى وقت سابق، كان تطبيق "جوجل فوتوز" يحتفظ بنسخة احتياطية من جميع الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة على هاتفك الذكى بشكل افتراضي.

­­­ تضمنت الصور التى تم التقاطها من خلال كاميرا الجهاز بالإضافة إلى تلك التى تم حفظها من الإنترنت والعديد من تطبيقات المراسلة والوسائط الاجتماعية. كان على المستخدم إيقاف هذه الميزة يدويًا للصور لإيقاف تحميل هذه الملفات تلقائيًا.

وتسببت تلك التقنية بأزمات لعدد من المستخدمين لأنها تتسبب فى حفظ صور قد تكون غير محببة لدى المستخدم، واستهلاك سعة تخزين هواتفهم على وسائط غير مرغوب فيها.