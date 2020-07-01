تكنولوجيا: أهم وأفضل العروض عل متجر أمازون السعودية هذا الأسبوع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعرف على أفضل العروض المقدمة على منتجات متجر أمازون مع أهم الخصومات التي تقدم في المتجر خلال هذا الأسبوع للمستخدمين. 1-جهاز تلفاز شارب LC32LE185M بحجم 32 إنش السعر: 529 ريال سعودي المواصفات: حجم الشاشة 32 إنش

تصميم عاكس للصوت

HD TV

نمط Super Eco يمكنك الحصول عليه عبر الرابط التالي: https://amzn.to/2VzeDy0 2-هاتف سامسونج Galaxy S10 Plus السعر: 2299 ريال سعودي المواصفات: شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.3 إنش

سعة تخزين 128 جيجا بايت

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام

كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة

كاميرة خلفية ثلاثية

لون أخضر Prism

يدعم شبكات 4G LTE يمكنك الحصول عليه عبر الرابط التالي: https://amzn.to/38fIFM8 3-سوارة شاومي الذكية Mi Band 4 السعر : 109 ريال سعودي Advertisements المواصفات: شاشة رقمية تدعم تتبع تمارين اللياقة البدنية

تدعم تقنية البلوتوث

تدعم تعقب حالة المستخدم أثناء النوم، تعقب النشاط، تنبيهات، تذكير، تعقب اللياقة البدنية

شاشة بخاصية اللمس

تصميم مقاوم للماء

سوارة للمعصم من السيليكا يمكنك الحصول على سوارة Mi Band 4 الذكية عبر الرابط التالي: https://amzn.to/3gg7smi 4-إكسسوار عصا تحكم محمول للتحكم في ألعاب PUBG السعر: 9 ريال سعودي المواصفات: يدعم وحدات التحكم في الألعاب

إكسسوار لدعم التحكم في الألعاب في الهواتف الذكية.

يدعم التحكم في ألعاب PUBG يمكن الحصول على إكسسوار الألعاب عبر الرابط التالي: https://amzn.to/2BhHBeY 5-جهاز حاسب VivoBook S14 S410UF-BV283T من آسيس السعر: 2299 ريال سعودي المواصفات: شاشة بحجم 14.9 إنش

رقاقة معالج إنتل Core i5

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام

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