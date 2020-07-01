تكنولوجيا: صور جديدة لحافظات هواتف Galaxy Note20 وGalaxy Note20 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت أحدث التسريبات لحافظات هواتف Galaxy Note20 وGalaxy Note20 Plus اليوم عبر Ice Universe لتوضح حجم الإصدارات الجديدة والمرتقبة من سامسونج بشكل أفضل.

تتوالى التسريبات حول سلسلة هواتف Galaxy Note20 المرتقب الإعلان عنها من سامسونج في 5 من شهر أغسطس، واليوم تكشف التسريبات التي جاءت عبر Ice Universe عن الحافظات المخصصة لكل من هاتفي Galaxy Note20 وGalaxy Note20 Plus.

وتؤكد الصور الجديدة لحافظات هواتف Galaxy Note20 وGalaxy Note20 Plus على أن فتحة الكاميرة في هاتف Galaxy Note20 Plus تأتي بحجم أكبر، وقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هذا الإصدار يأتي بكاميرة هاتف S20 Ultra مع تحسينات جديدة، لذا قد يتم تحسين مستشعر سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل في هذا الإصدار، أيضاً تدعم كاميرة periscope تكبير رقمي حتى 50 مرة فقط.

من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy Note20 بإعدادات الكاميرة المميزة لهاتفي Galaxy S20، وGalaxy S20 Plus، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل رئيسي ومستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل لدعم التكبير وتسجيل فيديو بدقة 8K، بينما يأتي مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

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أيضاً يختلف هاتفي Galaxy Note20 وGalaxy Note20 Plus في تصميم الشاشة، التي تأتي بتصميم مسطح في هاتف Galaxy Note20 وبدقة عرض 1080 بيكسل بلس، مع معدل تحديث 60Hz، بينما يضم هاتف Galaxy Note20 Plus شاشة منحنية بدقة 1440 بيكسل بلس، ومعدل تحديث 120Hz.

ولقد رصدت صورة مسربة أخرى لشاشة الحماية الخاصة بهواتف Galaxy Note20، حيث تظهر شاشة الحماية لهاتف Galaxy Note20 Plus بحواف أرق وأنحف من إصدار العام الماضي Galaxy Note10 Plus، ومن المتوقع أن تتميز بتصميم أرق من شاشة الحماية الخاصة بهاتف Note20.

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