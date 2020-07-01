سامسونج ستنسحب من معرض IFA 2020 بسبب جائحة COVID-19

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا للأخبار الواردة من وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، فسوف تنسحب شركة سامسونج من معرض IFA 2020 المقرر عقده في أوائل شهر سبتمبر المقبل. لم تصدر شركة سامسونج بيانًا رسميًا، ولكن التقرير يدعي أن الشركة الكورية الجنوبية أعادت تقييم خططها للتجمعات الجماعية في أعقاب مواصلة تفشي فيروس COVID-19 في جميع أنحاء العالم.

كانت سامسونج تحظر بإنتظام إلى معرض IFA منذ العام 1991 وتقوم ببعض الإعلانات البارزة في هذا الحدث، بما في ذلك الإعلان عن الجيل الأول من Galaxy Note في العام 2011. في العام الماضي، حصلنا على Galaxy A90 5G الذي كان أول هاتف غير رائد في تشكيلة الشركة الذي يدعم شبكات 5G.

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ستقوم شركة سامسونج على الأرجح بإلغاء الإشتراك في جميع الأحداث في المستقبل القريب والتي تتضمن التجمعات الجماعية.