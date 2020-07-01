شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على 25 تطبيقا يمكنها سرقة كلمة مرور حسابك على فيس بوك .. احذفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد من أشهر الأجهزة المحمولة حول العالم، ولكن إذا كنت تستخدم هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام أندرويد، فقد ترغب فى إعادة النظر فى التطبيقات التى قمت بتثبيتها على جهازك، حيث حذر تقرير جديد لـ Evina، من 25 تطبيق أندرويد خطيرًا يمكنه سرقة كلمة مرور حسابك على فيس بوك.

وأوضح موقع ZDNet التقني: "أن التطبيقات التى تم طرحها كعدادات للخطوات، ومحررى الصور، ومحررى الفيديو، وتطبيقات الخلفية، وتطبيقات الفلاش، ومديرى الملفات، وألعاب الجوال يمكنها فى النهاية سرقة بياناتك الخاصة بما فى ذلك أرقام فيس بوك السرية.

وبينما تم حذفها الآن من متجر Google Play، قبل إزالتها، تم تنزيل التطبيقات أكثر من 2.34 مليون مرة، حيث تبدو هذه التطبيقات من الظاهر أنها تقدم وظيفة مشروعة، ولكنها تحتوى سراً على كود ضار، ووفقًا لـ Evina، يمكن لهذا الرمز اكتشاف التطبيق الذى فتحته مؤخرًا.

ومن المثير للقلق، إذا كنت تنخدع بالصفحة المزيفة وأدخلت بيانات اعتمادك، يمكن للتطبيق تسجيل بياناتك وإرسالها إلى خادم بعيد، ولحسن الحظ، أبلغت Evina شركة جوجل بالتطبيقات الخطيرة، التى أزالتها الآن من متجر Google Play، ومع ذلك، إذا كان لديك أى من التطبيقات المثبتة على هاتفك الذكى، فإنهم يوصوا بحذفها على الفور.

25 تطبيقًا خطيرًا

Super Wallpapers Flashlight

Padenatef

Wallpaper Level

Contour Level Wallpaper

iPlayer & iWallpaper

Video Maker

Color Wallpapers

Pedometer

Powerful Flashlight

Super Bright Flashlight

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Super Flashlight

Solitaire Game

Accurate Scanning of QR Code

Classic Card Game

Junk File Cleaning

Synthetic Z

File Manager

Composite Z

Screenshot Capture

Daily Horoscope Wallpapers

Wuxia Reader

Plus Weather

Anime Live Wallpaper

iHealth Step Counter

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