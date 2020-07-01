تكنولوجيا: العثور على 25 تطبيقا يمكنها سرقة كلمة مرور حسابك على فيس بوك .. احذفها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد من أشهر الأجهزة المحمولة حول العالم، ولكن إذا كنت تستخدم هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام أندرويد، فقد ترغب فى إعادة النظر فى التطبيقات التى قمت بتثبيتها على جهازك، حيث حذر تقرير جديد لـ Evina، من 25 تطبيق أندرويد خطيرًا يمكنه سرقة كلمة مرور حسابك على فيس بوك.
وأوضح موقع ZDNet التقني: "أن التطبيقات التى تم طرحها كعدادات للخطوات، ومحررى الصور، ومحررى الفيديو، وتطبيقات الخلفية، وتطبيقات الفلاش، ومديرى الملفات، وألعاب الجوال يمكنها فى النهاية سرقة بياناتك الخاصة بما فى ذلك أرقام فيس بوك السرية.
وبينما تم حذفها الآن من متجر Google Play، قبل إزالتها، تم تنزيل التطبيقات أكثر من 2.34 مليون مرة، حيث تبدو هذه التطبيقات من الظاهر أنها تقدم وظيفة مشروعة، ولكنها تحتوى سراً على كود ضار، ووفقًا لـ Evina، يمكن لهذا الرمز اكتشاف التطبيق الذى فتحته مؤخرًا.
ومن المثير للقلق، إذا كنت تنخدع بالصفحة المزيفة وأدخلت بيانات اعتمادك، يمكن للتطبيق تسجيل بياناتك وإرسالها إلى خادم بعيد، ولحسن الحظ، أبلغت Evina شركة جوجل بالتطبيقات الخطيرة، التى أزالتها الآن من متجر Google Play، ومع ذلك، إذا كان لديك أى من التطبيقات المثبتة على هاتفك الذكى، فإنهم يوصوا بحذفها على الفور.
25 تطبيقًا خطيرًا
Super Wallpapers Flashlight
Padenatef
Wallpaper Level
Contour Level Wallpaper
iPlayer & iWallpaper
Video Maker
Color Wallpapers
Pedometer
Powerful Flashlight
Super Bright Flashlight
Super Flashlight
Solitaire Game
Accurate Scanning of QR Code
Classic Card Game
Junk File Cleaning
Synthetic Z
File Manager
Composite Z
Screenshot Capture
Daily Horoscope Wallpapers
Wuxia Reader
Plus Weather
Anime Live Wallpaper
iHealth Step Counter
com.tqyapp.fiction
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