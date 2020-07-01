شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ربع سكان الكوكب سيستخدمون تطبيقات الدفع عبر الهاتف بحلول 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع موقع باى شيرز البريطانى أن يبلغ عدد مستخدمى الهواتف الذكية الذين يعتمدون عليها للدفع فى نقاط البيع نحو 1.75 مليار مستخدم، أى بنسبة 23.05% من سكان الكوكب بحلول العام 2024، مع ازدياد الإقبال على الأسلوب الجديد للدفع مستقبلًا.

وقدرت بيانات الموقع بأن مستخدمى نقاط الدفع الذكية فى العام 2024، سيحققون نموًا يصل إلى 49.57% بالمقارنة مع عددهم فى العام 2020، الذى يبلغ 1.17 مليار مستخدم.

وذكر الموقع أن قيمة التعاملات فى نقاط البيع عبر الهاتف الذكى وصلت فى يونيو 2020 إلى 1479.69 مليار دولار، مع توقعات نمو بنسبة 180% فى العام 2024، لتصل قيمة التعاملات إلى 4145.36 مليار دولار.

Advertisements

ويمكن ربط النمو المتوقع لقطاع نقاط البيع بتوجه الاقتصادات الكبرى؛ مثل الصين، للاستثمار بكثافة فى التجارة الإلكترونية المدعومة حكوميًا، مع تركيز معظم الدول الآسيوية على الرقمنة وبناء اقتصاد غير نقدى، ما يشكل حافزًا لنمو سوق أنظمة نقاط البيع خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن تنامى استخدام بطاقات الائتمان، ما يعزز فرص أنظمة نقاط البيع.

وأجرى الباحثون مقارنة عالمية لقيمة معاملات مدفوعات نقاط البيع المتنقلة فى العام 2020، وامتلكت الصين أعلى قيمة للتعاملات بقيمة 755.5 مليار دولار، من يونيو 2020، فى حين بلغت قيمة تعاملات الولايات المتحدة نصف قيمة تعاملات الصين، بمعدل 357.5 مليار دولار، وجاءت المملكة المتحدة فى المركز الثالث بفارق كبير بقيمة تعاملات يصل إلى 45.8 مليار دولار، تليها البرازيل بمعدل 22.3 مليار دولار، وكوريا الجنوبية فى المركز الخامس بمعدل 17.6 مليار دولار.