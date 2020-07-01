شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق قمر صناعى لنظام الـGPS بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حمل الداعم، الملقب بـ B1060، قمرًا صناعيًا عالميًا متقدمًا لاستبدال القمر الصناعي الأقدم الذي كان يدور حول الأرض منذ 20 عامًا.

انطلق فالكون 9 من مركز كنيدي للفضاء في كيب كانافيرال، وانطلق بسرعة صوتية بعد دقيقة أو نحو ذلك بعد الإقلاع.

وصل الصاروخ إلى المدار وسقطت المركبة، التي كانت تحمي القمر الصناعي أثناء الإطلاق بعيدًا، وسيتم التقاطها من المحيط الأطلسي بعد ذلك.

قال أحد أفراد الطاقم الأرضي بعد أربع دقائق من الرحلة: "كل شيء يبدو على ما يرام مع المسار"، مضيفا "كل شيء يسير على متن Falcon 9 مع GPS III."

هذا هو الإطلاق السابع لقمر فضائي تابع لقوة الفضاء الأمريكية في المدار، ويكرم العقيد توماس فالزارانو الذي كان قائد الجناح الفضائي الحادي والعشرين في قاعدة بيترسون الجوية في كولورادو، وتوفي في 13 مايو لأسباب طبيعية.

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سيطرت قوة الفضاء على أصول GPS الأمريكية في الفضاء من القوات الجوية عندما تفرعت إلى جناحها الخاص بالقوات المسلحة.ويعد القمر الصناعي، الذي يدعى GPS III مركبة فضائية 03، جزء من كوكبة من 31 قمرا صناعيا صممها وبناها Lockheed Martin.

توفر هذه الأجهزة إشارات أكثر دقة وقوة من الأجيال السابقة، مما يعزز الأداء لكل من المدنيين والمستخدمين العسكريين.

قال كورديل دي لابينا، المسؤول التنفيذي عن برنامج فيلق إنتاج الفضاء التابع لـ SMC قبل الإطلاق: "يجلب برنامج GPS III معيارًا جديدًا للتميز لمجتمع الفضاء بأكمله".

وأضاف المسئول التنفيذي: "طور فريق الإنتاج لدينا وشركاؤنا المتعاقدون أداة لا غنى عنها متاحة للمستخدمين العسكريين والمدنيين في جميع أنحاء العالم."

وأوضح: "سيواصل فريقنا المضي قدمًا في حملة الإطلاق للمركبات الفضائية المتبقية وأتوقع الإطلاق الناجح لـ SV03 على Falcon 9."

هذه هي المحاولة الثانية للإطلاق، حيث كان من المقرر في الأصل في 29 أبريل، ولكن تم دفعها 60 يومًا إضافيًا حتى يتمكن الفريق من تنفيذ تدبير جديد للصحة والسلامة لحماية الإطلاق والطواقم وسط جائحة فيروس كورونا.