شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوركبيرج بالكمامة مع زوجته.. ويعلق: كورونا تنتشر بسرعة مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، مارك زوكربيرج متابعيه عبر حسابه الشخصى بموقع "انستجرام"، بصورة جديدة له مع زوجته وهما يرتديان الكمامات القماشية الملونة، مناشدا بضرورة ارتدائها للحفاظ علي حياة المواطنين وكذلك استمرار فتح البلاد، فى إشارة إلى الزيادة الملحوظة مرة أخرى لعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة بعد فترة من قلة عددهم.

وعلق مارك علي الصورة قائلا :"يرجى ارتداء كمامة.. كورونا تنتشر بسرعة مرة أخرى وتساعد الأقنعة على الحفاظ على صحة الأشخاص وإبقاء البلاد مفتوحة".





من ناحية أخرى قال الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، مارك زوكربيرج، الجمعة، إن فيسبوك يغير عددًا من السياسات المتعلقة بخطاب الكراهية وقمع الناخبين على المنصة. ووفقا لموقع "ذا هيل" تم الإعلان عن القرار في ظهور سريع من قبل المدير التنفيذى على صفحته الشخصية على Facebook بعد فترة من إعلان شركة يونيليفر أنها ستسحب إعلاناتها للأشهر الستة المقبلة مما أدى إلى انخفاض أسهمه بأكثر من 7%.

وتأتي السياسات الجديدة بمثابة انعكاس عن مواقف Facebook السابقة، في الآونة الأخيرة في الأسبوع الماضي، أوضحت الشركة أنها لا تعتبر الكثير من اللغة التي يستخدمها ترامب قمعًا للناخبين دافعًا عن مشاركات ترامب على أنها "مناقشة مشروعة".

Advertisements

وقال زوكربيرج أيضًا في الفيديو إن المنشورات التي "قد تؤدي إلى العنف أو تحرم الأشخاص من حقهم في التصويت" ستتم إزالتها بغض النظر عمن ينشرها أو ما إذا كان يمكن اعتبارها تستحق النشر الإخباري.

وقال زوكربيرج "أنا متفائل بأننا سنتمكن من إحراز تقدم في هذه التحديات". "أعتقد أننا سنكون قادرين على القيام بذلك مع الحفاظ على تقاليدنا الديمقراطية حول حرية التعبير والتصويت ، وأنا ملتزم بالتأكد من أن فيسبوك قوة جيدة في هذه الرحلة."