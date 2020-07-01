تكنولوجيا: Poco تستعد للإعلان عن هاتف Poco M2 Pro في 7 من يوليو بكاميرة رباعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت علامة Poco التجارية إعلان تشويقي جديد تكشف من خلاله عن موعد الإعلان الرسمي عن هاتف Poco M2 Pro، والذي ينطلق بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية.

ينطلق هاتف Poco M2 Pro في حدث يعقد في الهند الشهر المقبل، ولقد شغل الهاتف بعض التسريبات خلال الفترة الماضية، حيث يعد إنطلاقه لسلسلة هواتف M من شركة Poco، التي تتبع سلسلة X وF الحالية.

لم تقدم Poco الكثير من التفاصيل حول هاتفها المرتقب Poco M2 Pro في الإعلان التشويقي، إلا أن اللمحات الأولى من تصميم الهاتف الذي كشف عنه في الإعلان التشويفي يكشف عن تصميم يحاكي هاتف Redmi Note 9 Pro من الجهة الخلفية، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية تتوسط تصميم الهاتف، كما تأتي وحدة الكاميرة بتصميم مربع الشكل، مع فلاش LED.

كما يكشف مقطع الفيديو التشويقي عن ظلال هاتف Poco M2 Pro مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي الأيمن للهاتف، أيضاً أكدت Poco في فيديو تشويقي أخر على أن هاتف سيدعم تقنية الشحن السريع.

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وتشير بعض التسريبات إلى أن هاتف Redmi Note 9 Pro ينطلق في بعض الأسواق بعنوان Poco M2 Pro، لذا من المتوقع أن يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 720G، مع شاشة LCD بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5020 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية، كما يأتي هاتف Poco M2 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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