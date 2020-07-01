Honor تكشف عن معلومات إضافية حول الهاتف Honor 30 Lite قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei اليوم من خلال ملصق على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن الهاتف Honor 30 Lite سيضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب، فضلاً عن ثلاث كاميرات في الخلف. وإلى جانب ذلك، فقد تم كذلك اليوم تسريب صورة واقعية تؤكد لنا قدوم هذا الهاتف كذلك بأربعة ألوان مختلفة يمكنك الإطلاع عليها أدناه :

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة أن الهاتف Honor 30 Lite سيصل مع مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 800 المتوافق مع شبكات 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22W.

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وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا التسريبات كذلك أن الهاتف Honor 30 Lite سيضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.1.

في الواقع، هذه المواصفات التقنية قد تذكرك بالهاتف Huawei Enjoy 20 Pro الذي تم تسريبه قبل بضعة أيام، فهو الأخر يملك نفس هذه المواصفات التقنية، ولكن هناك إستثناء واحد يتمثل في الوزن، فالهاتف Honor 30 Lite يزن 192 جرام مما يجعله أثقل قليلاً من الهاتف Huawei Enjoy 20 Pro. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor 30 Lite يوم غد الخميس الموافق لـ 2 يوليو، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.