كوالكوم تُعلن عن رسميًا عن المعالج Snapdragon Wear 4100 من أجل الساعات الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - اليوم، أعلنت شركة كوالكوم عن المعالجين Snapdragon Wear 4100 و +Snapdragon Wear 4100. إستنادًا إلى أرقام الطرازت، فيبدو أن هذين المعالجين يستندان على المعالج Snapdragon 429 المخصص للأجهزة المحمولة.

يضم +Snapdragon Wear 4100 المعالج الأساسي والمعالج المساعد Always-On للمهام الأقل تعقيدًا. وعلاوة على ذلك، فهو يضم أيضًا رقاقات RMIC و RF Modem و Bluetouth و GPS و WiFi و RFFE. ومع ذلك، المعالج Snapdragon Wear 4100 لا يحتوي على المعالج المساعد Always-On. بخلاف ذلك، فكلا المعالجين متطابقين.

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تم تصنيع المعالج +Snapdragon Wear 4100 بإستخدام تكنولوجيا 12 نانومتر وهو يضم أربعة أنوية Cortex-A53 بتردد 1.7GHz، ومعالج رسوميات من فئة Adreno 504، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 750MB من نوع LPDDR3، وذاكرة تخزينية من نوع eMMC 4.5، بالإضافة إلى معالج للصور يدعم كاميرات بدقة تصل إلى غاية 16 ميغابكسل. نعم، الكاميرات على الأجهزة القابلة للإرتداء. لسنا متأكدين من السبب، ولكن ربما ستفاجئنا منتجات جديدة قيد الإعداد.

تم تصميم +Snapdragon Wear 4100 لتقديم أداء أفضل بنسبة 85 في المئة مقارنة مع Snapdragon Wear 3100، في حين أن مودم 4G LTE، والذي يعتمد أيضًا على تقنية 12 نانومتر، لديه الآن DSP مخصص، وميزات لخفض إستهلاك الطاقة، ويدعم Cat.4 LTE والهوائيات المزدوجة.

وبالعودة إلى المعالج المساعد Always-On، فهو أصبح أكثر ذكاءً بحيث يعزز عمر البطارية ويستطيع عرض ما يصل إلى 64 آلف لون مختلف. يمكن أن يتعامل أيضًا مع مستشعر ضربات القلب طوال الوقت ومراقبة النوم، وعد الخطوات، والتنبيهات، والمؤقتات، وردود الفعل اللمسية، كما يتمتع بإستجابة أسرع. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن معالجات Snapdragon Wear 4100 Series الجديدة تمتاز بدعمها لكل من Wi-Fi a/b/g/n و Bluetooth 5.0، مما يقلل من إستهلاك الطاقة بنحو 25 في المئة.