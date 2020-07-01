الهاتف Huawei Mate 40 لن يضم الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك شائعات تتمحور حول إمكانية قدوم سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series مع كاميرا أمامية مدمجة أسفل الشاشة تم تطويرها من قبل شركة Visionox، ولكن تم دحض هذه الشائعات الآن من قبل المسرب الصيني البارز Digital Chat Station.

يدعي هذا المصدر أنه شاهد شخصيًا الهاتف Huawei Mate 40 وإستطاع حمل وحدة هندسية في يديه. وللآسف، لا يضم هذا الهاتف الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة كما كنا نأمل. لم يذكر أي تفاصيل حول ما إذا كان الهاتف سيستخدم القطع العادي أو الثقب في الشاشة من أجل إيواء الكاميرات الأمامية.

Advertisements

في الحقيقة، هذه الإدعاءات الأخيرة تحتمل الصواب، فشركة Visionox أعلنت أنها تمكنت من تطوير تكنولوجيا الكاميرا الأمامية المدمجة أسفل الشاشة في وقت متأخر، وهذا ما يعني بأنه لم يكن لدى شركة Huawei الكثير من الوقت لتضمين هذه التكنولوجيا في تشكيلة Huawei Mate 40 Series.