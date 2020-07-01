تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن 870 QVO SSD بسعة تخزين تصل إلى 8 تيرابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري اليوم عن خط إنتاجها الجديد من ذاكرة 870 QVO SSD التي تأتي بسعة تخزين تصل إلى 8 تيرابايت، والتي ترتكز على الجيل الثاني من تقنية QLC بالخلايا الرباعية.

تدعم ذاكرة 870 QVO SSD الجديدة من سامسونج سرعة في كتابة البيانات تصل إلى 560 ميجا بايت في الثانية، مع سرعة في قراءة البيانات 530 ميجا بايت في الثانية، مع قراءة عشوائية IOPS 98K وكتابة عشوائية 88K.

أيضاً يمكن للتقنية الذكية TurboWrite أن تدعم ذاكرة 870 QVO SSD في ثبات الآداء بأعلى مستويات عن طريق إستخدام التخزين المؤقت في SLC كبير متغير.

Advertisements

كما تؤكد سامسونج على أن 870 QVO SSD تأتي بتحسينات في سرعة القراءة العشوائية بنسبة 13% مقارنة بذاكرة 860 QVO، كما يقدم برنامج Data Migration and Magician 6 المدمج مجموعة من التحسينات التي تتيح للمستخدمين إدارة الذاكرة الفلاشية بسلاسة.

ومن المقرر أن تتوفر ذاكرة 870 QVO بعدة إختيارات في السعة التخزينية التي تبدأ من 1 تيرابايت بسعر 130 دولار، و2 تيرابايت بسعر 250 دولار، و4 تيرابايت بسعر 500 دولار على أن تتوفر في 30 من يونيو، بينما تتوفر أكبر سعة تخزين 8 تيرابايت في شهر أغسطس.

المصدر

اعلان





