تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف Galaxy Z Flip 5G المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف اليوم عن أحدث التسريبات المصورة لهاتف Galaxy Z Flip 5G القابل للطي والمنتظر الإعلان عنه قريباً من سامسونج، حيث أكدت الصور على أن الإصدار الجديد لن يختلف عن تصميم الإصدار الرئيسي من الهاتف بشكل كبير.

تستعد شركة سامسونج لعقد مؤتمرها القادم في 5 من أغسطس للإعلان عن سلسلة Note 20 الجديدة، كما تكشف سامسونج خلال الحدث عن هاتفها الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip 5G.

ينطلق هاتف Galaxy Z Flip 5G القادم بميزة الإتصال بشبكات 5G مع رقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، وإعدادات جديدة للكاميرة، ولقد كشفت التسريبات المصورة التي جاءت من TENAA عن أن تصميم الإصدار الجديد لا يختلف بشكل كبير عن الإصدار السابق.

ويظهر هاتف Galaxy Z Flip 5G في الصور المسربة باللون الفضي الذي يختلف عن الإختيارات السابقة المقدمة من سامسونج، ومن المقرر أن تأتي الكاميرة الداخلية في الهاتف بمستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل.

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كما يضم هاتف Galaxy Z Flip 5G شاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، مع شاشة خارجية AMOLED بحجم أصغر ودقة عرض 300 في 112 بيكسل.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 2500 mAh وأخرى بقدرة 704 mAh، أي بقدرة بطارية كاملة 3300 mAh، إلا أن رقاقة المعالج الجديدة ستضيف تغييرات جديدة في عمر البطارية مع توقعات أن تستمر لوقت أطول.

أيضاً من المتوقع أن تدعم رقاقة معالج Snapdragon 865 Plus الجديدة سرعة تصل إلى 3 GHz، كما أشارت تسريبات TENAA إلى أن وحدة المعالجة في هاتف Galaxy Z Flip 5G قد تصل إلى سرعة 3.09 GHz.

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