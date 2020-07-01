تكنولوجيا: كيفية إستخدام تطبيق TikTok لبدء مشاركة ونشر محتوى الفيديو !

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعرف على خطوات الإنضمام لتطبيق TikTok وبدء مشاركة ونشر المحتوى على المنصة الإجتماعية الأكثر شعبية الآن بين الكثير من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

تضم منصة TikTok الإجتماعية الآن عدد لا حصر له من مقاطع الفيديو التي يمكن للمستخدم تصفحها عبر صفحة “For You” في التطبيق والتي ترتكز على تقنية التعلم الآلي لإختيار المحتوى المفضل لك، كما سيتاح للمستخدمين متابعة مقاطع الفيديو المبتكرة عبر الكثير من المستخدمين عبر البحث في التصنيفات المختلفة، أو الهاشتاق، أو أيضاً الأصوات.

يمكن أيضاً للمستخدمين المشاركة بالمحتوى الخاص بهم ومقاطع الفيديو في تطبيق TikTok، كما سيتوفر للمستخدم أدوات لتحرير الفيديو داخل التطبيق، أيضاً يدعم التطبيق تسجيل مقاطع فيديو تصل إلى مدة 15 ثانية كحد أقصى، كما سيتاح للمستخدم ربط مقاطع الفيديو بحد أقصى لمدة 60 ثانية، أو تحميل مقاطع فيديو تم تسجيلها خارج التطبيق والتي تستغرق مدة أطول.

أيضاً يتيح تطبيق TikTok عمل ثنائيات عبر وضع مقطع الفيديو الخاص بك إلى جانب مقطع فيديو أخر، ليتيح تسجيل مقطع فيديو كرد فعل على مقطع الفيديو الرئيسي على سبيل المثال، أو للإجابة على أسئلة تطرح في مقطع الفيديو، ويمكن للمستخدم تثبيت تطبيق TikTok وبدء مشاركة ونشر مقاطع الفيديو عبر الخطوات التالية:

Advertisements

تثبيت تطبيق TikTok على الهاتف ومن ثم ستظهر للمستخدم شاشة لإختيار الموضوعات التي تثير إهتمام المستخدم، أو يمكن للمستخدم تخطي هذه الخطوة عبر الزاوية العلوية إلى اليمين.

تقدم الشاشة التالية للمستخدم إختيار لطريقة التمرير في TikTok، حيث يمكن للمستخدم التمرير لأعلى، أو إختيار “Start watching” للإستمرار.

تظهر في نهاية الصفحة مجموعة من الأزرار من اليسار إلى اليمين، والتي تتيح للمستخدم الإختيار بين تبويبات التطبيق مثل تبويب “For You”، والبحث عن المحتوى، أو التبويب الخاص بإبتكار ومشاركة مقاطع الفيديو، أو زر خاص للدخول إلى الرسائل، أيضاً يمكن عرض ملف المستخدم عبر زر “Me”.

وتتيح الخطوات السابقة للمستخدم بدء مشاهدة الفيديو، ولبدء نشر المحتوى ومشاركة مقاطع الفيديو سيحتاج المستخدم لإنشاء حساب في تطبيق TikTok عبر الخطوات التالية:

الضغط على زر “Inbox” أو “Me”

النقر على زر “Sign up” المميزة باللون الوردي.

يمكن للمستخدم إنشاء حساب عبر تسجيل رقم الهاتف، أو عنوان البريد الإلكتروني، أو حساب الفيس بوك، أو حساب جوجل، أو حساب تويتر، ويمكن إظهار هذه الإختيارات عبر مؤشر في الجزء السفلي.

عند بدء التسجيل سيكون على المستخدم تسجيل تاريخ الميلاد ومن ثم النقر على “Next”.

في الشاشة التالية سيكون على المستخدم إختيار إستخدام رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني في التطبيق وذلك عن طريق علامات التبويب في الجزء العلوي، كما سيتم التحقق من حسابك بإرسال رسالة إلى الهاتف أو البريد الإلكتروني.

في الشاشة التالية سيتم طلب إنشاء كلمة مرور ومن ثم النقر على التالي عند الإنتهاء من تعيين كلمة مرور.

ستنتقل بك الشاشة التالية لتحديد إسم المستخدم في الحساب، ومن ثم التسجيل لبدء إستخدام تطبيق TikTok ونشر مقاطع الفيديو.

بعد الإنتهاء من إختيار إسم المستخدم في تطبيق TikTok سيكون على المستخدم تعيين الحساب إفتراضي ليتم متابعة مقاطع الفيديو عبر الكثير من المستخدمين، أو إعداد الحساب بشكل خاص، حيث سيصل للمستخدم طلب للمتابعة ليتم الموافقة عليه في البداية لضم المتابعيين للصفحة، ولضبط إعدادات الخصوصية في تطبيق TikTok يمكنك إتباع الخطوات التالية:

النقر على زر “Me” في الجزء السفلي إلى يمين الصفحة ومن ثم النقر على القائمة بالنقاط الثلاثة في الزاوية العلوية اليمنى.

إختبار تبويب الخصوصية والحماية “Privacy and safety”

تبديل إعدادات الحساب إلى إختيار وضع حساب خاص “Private account”.

أيضاً سيتوفر للمستخدم المزيد من الإختيارات في إعدادات الخصوصية عند التمرير إلى أسفل الصفحة.

المصدر

اعلان





