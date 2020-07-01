الهاتف OnePlus Nord سيكلف أقل من 500$، والنماذج الأولية للهاتف تظهر في فيديو

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم عرض الهاتف OnePlus Nord للطلب المسبق يوم غد على الرغم من عدم وجود تأكيد على تاريخ إطلاقه الفعلي. الآن، نشرت الشركة الجزء الأول من فيلمها الوثائقي القصير الذي يفصل العملية الكامنة وراء إنشاء الهاتف الذكي OnePlus Nord ويجلب العديد من المعلومات الجديرة بالملاحظة. أولاً، أكد الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau أن الهاتف القادم سيكلف أقل من 500 دولار أمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، نرى أيضًا نموذجيين أوليين للهاتف، يظهر أحدهما مع واجهة أمامية تضم ثقبين من أجل الكاميرا الأمامية في الشاشة، وهناك أيضًا لقطة مثيرة للإهتمام للجهاز عند الدقيقة 6:14 مع ثلاث كاميرات ذات مظهر غريب بلون أصفر نابض بالحياة.

ينتهي الفيديو بإشارة إلى أن 7 يوليو سيقدم لنا المزيد من المعلومات حول الهاتف OnePlus Nord. وفقا لأحدث الشائعات، من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف OnePlus Nord في اليوم العاشر من شهر يوليو الجاري.