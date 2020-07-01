الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس.. وتحذر من ظاهرتين خلال الـ3 أيام المقبلة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدًا الخميس، حار رطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد، في بيان، أن الـ3 أيام المقبلة تشهد ظاهرتين، حيث تنشط الرياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تتكون الشبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة 38- 24

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السواحل الشمالية 30- 22

جنوب سيناء 39- 29

شمال الصعيد 39- 27

وجنوب الصعيد 40- 28