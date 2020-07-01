شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز يخترقون لعبة أطفال شهيرة ويبثون رسائل لدعم حملة ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخترق الهاكرز أكثر من 1200 حساب للعبة الفيديو الخاصة بالأطفال Roblox، وبثوا رسائل تدعم حملة دونالد ترامب لعام 2020، حيث أفاد عدد قليل من اللاعبين في البداية، أنهم يتلقون رسائل غريبة باللعبة تدعم حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب، وبدأ لاعبون آخرون في وقت لاحق في ظهور الصور الرمزية بملابس مستوحاة من ترامب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، شمل ذلك ارتداء بنطلون أحمر، وقميص أبيض بعلم أمريكي ورسم نسر، وقبعة بيسبول حمراء مع حروف بيضاءواخترق الهاكرز صفحة الملف الشخصي الرئيسية لكل لاعب، واستبدلت الرسالة "اطلب من والديك التصويت لصالح ترامب هذا العام!

ونشر أحد اللاعبين الذى تعرض للاختراق، "لماذا هذه الصورة الرمزية تظهر لى، أنا لست أمريكيًا حتى".

قال لاعب شاب آخر في منشور على تويتر: "اخترق أحد أنصار ترامب حسابي في Roblox وأرسل رسائل إلى أصدقائي للتصويت له''.

يبدو أن حملة القرصنة قد بدأت في أواخر يونيو، عندما تم اختراق حوالي 500 حساب، وفي غضون أسبوع تضاعف الرقم.

يقول بعض اللاعبين أنهم تمكنوا من استعادة حساباتهم التي تم اختراقها، لكن Roblox لم يعلق على حملة القرصنة أو أي خطوات تحقيق.

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تعتمد الملابس المستوحاة من ترامب على المزيج الإبداعي لخيارات الملابس المتاحة بالفعل في اللعبة، وتم تقديم قميص "American Eagle" لأول مرة في عام 2008 باعتباره تطورا مخصصًا للاعب نادرًا ما تم رؤيته أو ارتدائه قبل حملة القرصنة.

أما قبعة البيسبول الحمراء فهي عنصر رسمي صممه مطورو اللعبة ، وتعد Roblox لعبة مفتوحة حيث يقوم اللاعبون بإنشاء صور رمزية خاصة بهم وتطوير ألعابهم البسيطة للعب مع الآخرين في عالم اللعبة.

تحتوي اللعبة حاليًا على أكثر من 100 مليون لاعب حول العالم، وهي متاحة على أجهزة iOS و Android بالإضافة إلى Windows و MacOS و Xbox One.

كما تم إصدارها في الأصل في عام 2004 ، تحت اسم Dynablox ، لكنها غيرت اسمها إلى Roblox في عام 2006 ونمت بشكل كبير لتصبح واحدة من ألعاب الأطفال الأكثر شعبية في العالم.

كانت اللعبة هدفاً متكرراً للمتسللين على مر السنين، بما في ذلك حادثة 2018 عندما ملأ المتسللون عالم اللعبة بسيناريوهات إباحية باستخدام الصور الرمزية للعبة.