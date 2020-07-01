شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Japan Display أكبر مورد لأبل تكشف عن أرباحها الفصلية لأول مرة منذ 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Japan Display Inc أبرز مورد لشركة أبل عن أول صافي ربح ربع سنوي منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدعومًا ببيع حصتها في شاشات (OLED) التابعة لشركة JOLED، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وقد بلغ صافي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في مارس 9.4 مليار ين (87.26 مليون دولار)، مقابل خسارة بلغت 96.7 مليار ين قبل عام، وأبلغت الشركة آخر مرة عن صافي ربح في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر من عام 2016، وقالت شركة تصنيع شاشات العرض أيضًا إنها ستؤخر مبيعات معدات الإنتاج في مصنعها الرئيسي لشاشات الهواتف الذكية حتى إتمام صفقتها مع "عميل خارجي"، والذي قالت مصادر إنه شركة آبل.

وأضافت أن الصفقة، التي كان من المقرر أصلا أن تنتهي في مارس، ستكتمل في يوليو - سبتمبر بسبب تباطؤ الإدارة نتيجة لانتشار فيروس كورونا، وستحصل Japan Display على 200 مليون دولار، والتي سيتم استخدامها للسداد للعميل.

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وكانت Japan Display تخسر الأموال على مدى السنوات الست الماضية على أساس سنوي بسبب تحولها المتأخر إلى شاشات OLED، والمنافسة من اللاعبين الصينيين ذوي الأسعار المنخفضة وتباطؤ النمو في الطلب على الهواتف الذكية.

وقد وافقت الشركة على صفقة لتلقي ما يصل إلى 110.8 مليار ين (مليار دولار) من مدير الاستثمار الياباني Ichigo Asset Management، وهي عملية إنقاذ مهمة للشركة التي كانت تعتمد منذ فترة طويلة على عمليات الإنقاذ الممولة من الحكومة.