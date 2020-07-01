شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعاون شركة لتصنيع إطارات السيارات مع مايكروسوفت لتطوير نظام يكتشف العيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحدى شركات تصنيع الإطارات، أنها دخلت فى شراكة مع مايكروسوفت لتطوير نظام للكشف عن تلف الإطارات فى الوقت الحقيقى، وبموجب هذا التعاون، ستستخدم الشركة نظام Microsoft Connected Vehicle Platform (MCVP)، والذى لا يقلل فقط من الحوادث الناجمة عن الأعطال الفنية بل يزيد أيضًا من السلامة على الطرق.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتمثل مشاكل تلف الإطارات حوالى 30 فى المئة من إجمالى حوادث السيارات الناجمة عن الأعطال التقنية، وفقًا لشركة الإطارات، وقالت الشركة فى بيان أن النظام يوفر وعيًا فى الوقت الحقيقى بالتلف الذى أصاب الإطار، باستخدام إطار عمل MCVP السحابى مع بيانات المستشعر الموجودة، من الأجهزة المثبتة بالفعل، ويستخدم الخوارزميات للكشف عن الأحداث التى تؤثر على سطح الإطار والهيكل.

وأضافت أن هذا النظام متاح حاليًا لجميع أساطيل المركبات ومصنعى المعدات الأصلية الذين يستخدمون MCVP، مضيفًا أن الشراكة تمكنها أيضًا من تطوير حلها لتلبية متطلبات الأساطيل وشركاء OEM الرئيسيين حول العالم.

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فيما قال Laurent Dartoux، الرئيس التنفيذى لشركة الإطارات: "من خلال التعاون مع مايكروسوفت، لدينا الفرصة لتقديم نظام مراقبة تلف الإطارات إلى ملايين السائقين، مما يوفر لهم أمانًا أفضل وراحة البال"، وقالت تارا براكريا، المدير العام لـ Azure Mobility وMCVP فى Microsoft، إن مايكروسوفت تتعاون مع شركات التنقل لدعم تحولها إلى موفرى خدمات التنقل الذكية، وقال براكريا: "مع MCVP، مهمتنا هى مساعدة الشركات على تسريع تقديم تجارب التنقل الموصولة الآمنة والشخصية".

وقالت شركة الإطارات فى بيان: إن تلف الإطارات، الذى لا يمكن اكتشافه غالبًا بدون فحص يدوى دقيق، والذى يمكن أن يحدث فى أى وقت، يمكن أن يؤثر سلبًا على مكونات السيارة الأخرى، مثل العجلات، كما ستزود MCVP الشركة ببنية تحتية رقمية من شأنها أن تسرع فى تقديم حلول التنقل المتصلة، مما يوفر الوصول إلى العديد من إمكانيات Microsoft Azure cloud وAI وIoT.