سامسونغ تكشف عن هاتفها الجديد Galaxy M01s

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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وتعمل سامسونغ على المزيد من الهواتف الذكية، ضمن مجموعتي غلاكسي A و M، ومن المقرر أن تطلق الشركة هاتف Galaxy M01s بسعة تخزين داخلية 32 غيغابايت الأسابيع المقبلة.

ونشر موقع sammobile المتخصص في الأخبار التقنية، مواصفات الهاتف الذي سيعمل بنظام Android 10 ويستخدم معالج MediaTek Helio P22 MT6762 .

ويأتي الهاتف أيضًا، بذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 غيغابايت وشاشة عالية الدقة (1520 × 720 بكسل)، فضلًا عن تميزه بتقنية واي فاي b / g / n وبلوتوث.

وتم الكشف عن أن الهاتف سيكون مزودًا ببطارية 4000 أمبير في الساعة، ويمكن أن تطلق الشركة Galaxy M01s في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث اجتاز الهاتف جميع عمليات الاعتماد تقريبًا، وحصل على الموافقات التنظيمية من قبل السلطات.

وتعمل الشركة على هاتفين ذكيين بأسعار معقولة، هما Galaxy A01 Core و Galaxy M01 Core.

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وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن تكشف شركة سامسونغ النقاب عن إصدار الجيل الخامس من Galaxy Z Flip في وقت ما من الشهر المقبل.

وتردد أن الهاتف القابل للطي يأتي بنفس تصميم الإصدار LTE، وسيكون لديه سعة تخزين أساسية 256 غيغابايت.

ونشر الموقع صورة مسربة للهاتف Galaxy Z Flip 5G قبل إعلانه الرسمي، ويمتلك شاشة صغيرة في الخارج، بجانب إعداد الكاميرا المزدوجة وفلاش LED.

وفي الداخل، يمتلك الهاتف شاشة AMOLED قابلة للطي بفتحة على شكل ثقب في الجزء العلوي، لاستيعاب كاميرا الصور الشخصية.

ويحتوي على قارئ بصمات الأصابع ومكبر الصوت على اليمين، بينما يحتوي الجانب الأيسر من الهاتف على فتحة لبطاقة SIM.