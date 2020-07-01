تكنولوجيا: جوجل تبدأ إختبار ميزة Nearby Share المنافسة لميزة AirDrop المقدمة من ابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت عملاق البحث اليوم على بدء إختبار ميزة Nearby Share التي تنافس ميزة AirDrop المقدمة من ابل خلال الفترة القادمة.

أشارت الكثير من التسريبات خلال الفترة الماضية إلى خطط جوجل لجلب ميزة جديدة لمشاركة الملفات في تحديث منصة الأندوريد، واليوم أكدت جوجل رسمياً على بدء تطوير وإختبار هذه الميزة بالفعل في بعض من أجهزة الأندوريد.

ولقد أشارت جوجل إلى أن ميزة “Nearby Share” الجديدة في المرحلة التجريبية الآن، على أن تقدم الشركة مزيد من التفاصيل حول هذه الميزة لاحقاً، إلا أن جوجل أكدت على أن هذه الميزة تستهدف دعم المشاركة بين عدد 6 من الأجهزة من أنظمة الشركة الأساسية.

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من جانب أخر رصدت الميزة في إصدار Chrome OS Canary في وقت سابق خلال هذا الشهر، مما يؤكد على دعم هذه الميزة على أجهزة Chromebooks أيضاً.

أيضاً من المقرر أن تعمل ميزة ” Nearby Share” بنفس التجربة المقدمة من ابل في “AirDrop” حيث يمكن مشاركة الملفات لاسلكياً بين أجهزة الأندوريد القريبة، كما يشترط تمكين الميزة على أجهزة الأندوريد لدعم إرسال ومشاركة الملفات، حيث لا تعمل هذه الميزة بين الأجهزة بشكل عشوائي، كما سيكون على الطرف الأخر قبول مشاركة وتلقي الملفات التي يتم مشاركتها.

يذكر أن شركة سامسونج بدأت مؤخراً أيضاً في العمل على تطوير ميزة مشابهة تعرف بميزة” Quick Share”، والتي تتيح مشاركة الملفات مع 5 من الأصدقاء في نفس الوقت، إلا أن الميزة تقتصر الآن على أجهزة سامسونج.

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