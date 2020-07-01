شركة Uber قد تكون مهتمة بالإستحواذ على خدمة توصيل الطعام Postmates

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت Uber كشركة متخصصة في سيارات الأجرة حسب الطلب، ولكن في وقت لاحق إستفادت الشركة من سائقيها لتشكيل Uber Eats التي تسمح للسائقين أيضًا بتوصيل طلبات الطعام خلال تنقلاتهم كوسيلة لكسب المزيد من المال. ومع ذلك، في الأونة الأخيرة بسبب الوباء، إنخفض عدد الأشخاص الذين يعتمدون على سيارات الأجرة حسب الطلب، بينما إرتفع الطلب على خدمات توصيل الطعام.

لدرجة أنه وفقا لتقرير جديد من صحيفة نيويورك تايمز، فقد سمعوا من مصادرهم الخاصة أن شركة Uber قد تكون مهتمة بالإستحواذ على شركة Postmates. يقول التقرير أن شركة Uber قد عرضت على ما يبدو عرضًا للإستحواذ على الشركة وأن المحادثات لا تزال جارية، ولكن لا يزال يتعين علينا الإنتظار لمعرفة ما إذا كانت ستنجح أم لا.

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إذا نجحت، فمن غير الواضح كيف ستستفيد شركة Uber من عملية الإستحواذ هذه. هل ستسمح لـ Postemates بالإستمرار في العمل كما هو الحال الآن بعد إنضمامها إلى Uber، أم أنها ستقوم بدمج Postmates في Uber Eats ودمج ميزاتهم في تطبيقها؟ يبدو هذا الأخر وكأنه إحتمال طويل المدى، ولكن في كلتا الحالتين، سيكون من الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.

بطريقة ما، من المنطقي أيضًا أن ترغب شركة Uber في تعزيز خدماتها مع الأخذ بعين الإعتبار أن Just Eat قد إستحوذت مؤخرًا على GrubHub، مما يعني أن Uber Eats ستواجه الآن منافسة أشد من ذي قبل، لذا فإن الإستحواذ على Postmates قد يكون طريقة Uber لتعزيز خدماتها.