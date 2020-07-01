الفيسبوك تستعرض لنا نظارات للواقع الإفتراضي تمتاز بتصميم شديد النحافة

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لجميع المكونات اللازمة لجعل تكنولوجيا الواقع الإفتراضي تعمل، فإن جميع خوذات الواقع الإفتراضي التي رأيناها تميل إلى أن تكون كبيرة الحجم وليست محمولة تمامًا. ومع ذلك، قامت شركة Real Reality Labs بالكشف عن نظارات للواقع الإفتراضي تبدو وكأنها نظارات عادية.

وفقا للفيسبوك، فهي تقترح أنه من أجل بلوغ هذا المستوى من النحافة، سيتطلب الأمر مزيجًا من عدسات الهولوجرام والعدسات الأخرى. والنتيجة النهائية هي شاشات لا يزيد سمكها عن 0.35 إنش، مما يسمح بوضعها في إطار أصغر بكثير.

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ومع ذلك، قبل أن تصبح متحمسًا جدًا لإحتمال وجود نظارات للواقع المعزز خفيفة الوزن، فهذا دليل يثبت أن المفهوم قابل للتطبيق، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به. على سبيل المثال، تشير الفيسبوك إلى أن النظارات يمكن أن تنتج فقط اللون الأبيض والأسود حاليًا، ولكن من الناحية النظرية، يجب أن تكون قادرة على توفير نطاق أوسع على مستوى الألوان يمكن أن يقضي على أي بكسلات مرئية.

لا يزال الأمر واعدًا للغاية، وعلى الرغم من أن تكنولوجيا الواقع الإفتراضي لا تحظى بنفس القدر من الإهتمام مقارنة مع بالواقع المعزز، نأمل أن تقنع الأبعاد الصغيرة عددًا أكبر من الأشخاص على تبني تكنولوجيا الواقع الإفتراضي في المستقبل.