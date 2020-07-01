شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنشاء محطة خامسة للملاحة الفضائية الروسية في البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع أن تبدأ محطة قياس جديدة تابعة لمنظومة "غلوناس" الروسية للملاحة الفضائية في العمل بالبرازيل نهاية العام الجاري، حيث صرح بذلك وكيل مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية في البرازيل، غينادي ساينكو، في حديث أدلى به منذ يومين لوكالة "تاس" الروسية.

وأوضح أن تشغيل المحطة الروسية سيجري بموجب اتفاقية موقعة مع الجامعة الفدرالية في ولاية بارا البرازيلية، وقال إن المحطة الروسية ستصبح محطة خامسة تابعة لمنظومة "غلوناس" الروسية في البرازيل ومحطة أولى في شمال البلاد، بحسب روسيا اليوم.

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وسبق لروسيا أن نشرت المحطتين من هذا النوع في مدينتي ريسيفي (ولاية برنابوكو في شمال شرق البلاد) وسانتا ماريا (ولاية ريو غراندي) فضلا عن محطتين في جامعة سان باولو.

يذكر أن محطات القياس من جيل "بيس" التي صنعتها شركة "بيس" الإنتاجية العلمية الروسية مخصصة لرفع دقة المعلومات الواردة من منظومة "غلوناس" وتحسين مواصفاتها. وقضت الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة "روس كوسموس" بأن العلماء البرازيليين يمكن أن يستفيدوا منها لأغراض البحوث العلمية المحلية.