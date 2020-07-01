شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ستكون ميزة تتبع النوم بساعة "أبل ووتش"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لسنوات عديدة، كانت ساعة أبل الذكية Apple Watch تفتقد ميزة شائعة وهي "تتبع النوم"، ومع ذلك، ففي WWDC 2020 في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت أبل النقاب عن watchOS 7 وأكدت أن تتبع النوم قادم أخيرًا إلى الساعة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أوضحت شركة أبل الآن لماذا استغرقت تقنية تتبع النوم بعض الوقت للوصول وكيف ستكون مختلفًا عن تلك التقنية في ساعة Fitbit وساعات ذكية أخرى.

حيث أخبر كيفن لينش، نائب الرئيس للتكنولوجيا في أبل، صحيفة The Independent أن الفكرة وراء هذه الميزة هي مساعدة الناس على تجنب التشتيت قبل الذهاب إلى الفراش ومساعدتهم على الحصول على قسط جيد من النوم.

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وقال: "هناك أشياء كثيرة في العالم تشغلنا وتلفت انتباهنا"، وأوضح أن دعم الناس في إدارة هذا التحول هو السحر الأهم، وأوضح لينش أنه "يمكن أن يكون هناك قلق لدى الناس بشأن النوم، وأن القلق نفسه يمكن أن يسبب في الواقع المزيد من المشاكل من حيث النوم".

وأضاف: "كثير من الناس يدركون جيدًا أنهم لم يحصلوا على قسط كافٍ من النوم، ولذا فإننا لا نضيف إلى ذلك، لكننا نعترف بشكل إيجابي عندما تحقق أهدافك".

وتوضح شركة أبل، الجادة للغاية بشأن البيانات التي تستخدمها، أن تتبع النوم على الساعة سيكون مختلفًا، حيث تقول: "نتعامل مع البيانات التي يتم جمعها على جهاز المستخدم بمستوى عالٍ من الحساسية حول الخصوصية"، وأخبر لينش CNET في مقابلة أخرى أن آبل لا ترى بيانات النوم.

وأوضح لينش أيضًا أن المدة هي المقياس الرئيسي أو نقطة البيانات اللازمة لتتبع كيفية نوم الأشخاص، وأكد لينش: "حتى في دراساتنا، كان لدينا أشخاص يلبسون أجهزة تخطيط كهربية للدماغ على رؤوسهم، لذلك حصلنا على نظرة ثاقبة للنشاط الكهربائي لدماغهم، بالإضافة إلى ما يمكننا الشعور به على المعصم باستخدام Apple Watch".