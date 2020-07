تكنولوجيا: كوالكوم تعلن رسمياً عن معالجات Snapdragon Wear 4100 بدقة تصنيع 12 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة كوالكوم النقاب رسمياً عن معالجات Snapdragon Wear 4100 الجديدة التي تنطلق بدقة تصنيع 12 نانومتر، مع إستهلاك أقل للطاقة، وتحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي.

أنطلقت معالجات كوالكوم Snapdragon Wear 4100 Plus، وSnapdragon Wear 4100 رسمياً لدعم الجيل القادم من الساعات الذكية، حيث ترتكز المعالجات الجديدة على معمارية تدعم إستهلاك أقل للطاقة.

أيضاً ترتكز رقاقة معالج Snapdragon Wear 4100 Plus على نظام هجين يشمل نظام فائق السرعة في الرقاقة SoC، مع تقنية Always On أكثر ذكاء AON، كما تأتي الرقاقة بتحسينات ومميزات أكثر بفضل عملية التصنيع التي ترتكز على دقة 12 نانومتر، مقارنة بدقة تصنيع 28 نانومتر في معالجات Wear 3100.

مواصفات رقاقات Snapdragon Wear 4100 Plus، وSnapdragon Wear 4100

دقة تصنيع 12 نانومتر، مع أربعة من أنوية Arm Cortex A53 بسرعة 1.7 GHz بتحسينات لدعم الساعات الذكية.

معالج مساعد لدعم تقنية always-on بآداء أكثر ذكاء مع تحسينات في نمط إدراك الموقع المحيط، ونمط رياضي، ونمط أخر للمشاهدة التقليدية على مدار اليوم.

كرت شاشة Adreno 504 بسرعة تصل إلى 320MhZ، مع Open GL ES3.1 لتحسين الأجهزة القابلة للإرتداء.

750 MHz LPDDR3, eMMC 4.5

دعم دقة 1080 بيكسل حتى 30 إطار لكل ثانية.

ISPs مزدوج مع دعم كاميرات بدقة 16 ميجا بيكسل

شريحة مودم Snapdragon X5 LTE

تحسينات في PMIC لدعم إستهلاك أقل في الطاقة مع تكامل أفضل بين البطارية ومهام اللمس والشحن.

يدعم معالج Snapdragon Wear 4100 Plus منصة جوجل Wear OS، بينما يدعم Snapdragon Wear 4100 منصة جوجل Wear OS وأيضاً المصدر المفتوح للأندوريد.

دعم البلوتوث 5.0 مع كوالكوم WCN3610 وكوالكوم WCN3980

دعم البلوتوث 4.2 مع كوالكوم WCN3620، وكوالكوم WCN3660B، و 802.11a/b/g/n بتردد 2.4GHz، مع تقنية كوالكوم للموقع، و USB 2.0، وتكامل مع NFC.

يذكر أن معالج Snapdragon Wear 4100 Plus يدعم آداء أسرع بنسبة 85% مقارنة بمعالج Snapdragon Wear 3100، كما يأتي بتحسينات في معالح AON المساعد، ويدعم ألوان حتى 64K، وإستهلاك أقل للطاقة بنسبة 25%، مع عمر أطول للبطارية.

أيضاً تستعد علامة imoo التجارية التي إشتهرت بتطوير الساعات الذكية المخصصة للأطفال لإطلاق الجيل القادم من ساعة Z6 Ultra مع Snapdragon Wear 4100، على أن يبدأ شحن الساعة الذكية خلال شهر تقريباً، كما تقدم Mobvoi Inc الجيل الجديد من ساعات Tic Watch Pro الذكية بمعالجات Snapdragon Wear 4100 قريباً.

