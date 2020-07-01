رياح وارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء ونقله موقع "مصراوي"، إن طقس اليوم حار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36- 24، والسواحل الشمالية 29- 22، جنوب سيناء 37- 25، وشمال الصعيد 36- 25، وجنوب الصعيد 39- 28.

وقالت الهيئة إن طقس يوم غد الخميس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

Advertisements

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 38- 24، والسواحل الشمالية 30- 22، وجنوب سيناء 39- 29، شمال الصعيد 39- 27، وجنوب الصعيد 40- 28.

وأشارت إلى أن أبرز الظواهر الجوية تمثلت في وجود نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تتكون الشبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

أما عن طقس يوم الجمعة، قالت الهيئة إنه سيكون شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 39- 24، السواحل الشمالية 30- 22، وجنوب سيناء 38- 29، وشمال الصعيد 40- 27، وجنوب الصعيد 42- 28.

وأشارت إلى أن أبرز الظواهر الجوية تمثلت في وجود نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تتكون الشبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.