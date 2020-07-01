شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول.. "ألمون براون ستراوجر "الحانوتى مبتكر أول سنترال تليفونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد "ألمون براون ستراوجر " هو صاحب براءة اختراع أول سنترال تلفونى أوتوماتيكى وأول هاتف قرصى عام 1891، حيث تمكن فى 3 نوفمبر 1892، افتتح أول سنترال هاتف آلى، يستخدم جهاز تحويل اخترعه والذى كان يخدم 75 مستخدم.

ابتكار السنترال:

تمكن ألمون براون ستراوجر فى 3 نوفمبر 1892، افتتح أول سنترال هاتف آلى، وقد افتتح للاستخدام العام فى لاپورت، إنديانا، بنحو 75 مستخدم، لكن هذا النظام المبكر لم يستخدم قرصاً لإدخال الرقم المطلوب، ولكن بدلاً من ذلك استخدم ثلاث مفاتيح واحد لكل خانة من الأرقام ذات الأعداد الثلاثة.

كان على المستخدم أن يضرب كل زر عدداً من المرات يناظر قيمة العدد فى تلك الخانة، أول هاتف بقرص بمراوح بارزة بدلاً من الثقوب، وقد اُستخدم فى مبنى بلدية ميلواكى "1896".

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كيف ابتكر السنترال

كان "ستراوجر "يعمل كحانوتى فى مدينة صغيرة، وكان فى المدينة منافس أخر، إلا أن زوجة الحانوتى الأخر كانت تعمل فى "مقسم المدينة" وهو المكان المسؤول عن تحويل الاتصالات الهاتفية فى ذلك الوقت، فكانت تقوم بتحويل كل المكالمات الموجهة لستراوجر إلى زوجها، ولتجاوز هذه المشكلة كان لابد من استقبال الإنسان فى المقاسم بأجهزة تقوم بعملية التوصيل تلقائياً، فقام ستراوجر باختراع المقاسم الآلية، التى سمحت للأشخاص القيام بالاتصال دون الحاجة إلى تدخل بشري.

مفتاح صندوق الياقات

بدأ ستراوجر العمل لتصنيع مفتاح تحويل باستعمال المغناطيسات الكهربائية ودبابيس غرسها فى أطراف صندوق فارغ كان ذات مرة يحوى ياقات قمصان، وبحلول العام 1891، كان قد صمم بدالة قادرة على العمل، وحماها ببراءة اختراع مسجلة، ثم قام بتركيب أول بدالة آلية فى لابورتيه بالولايات المتحدة الأمريكية فى العام التالي.

وقد كان هاتف ستراوجر يعمل بنظام الضغط على المفاتيح، فلكى تطلب الرقم 215، كان عليك أن تضغط على المفتاح الأول مرتين، ثم على المفتاح الثانى مرة واحدة، والمفتاح الثالث خمس مرات، وكانت كل ضغطة تحرك مفتاحاً فى البدالة ، بحيث يتم توصيل المكالمة.