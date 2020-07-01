شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Harry Potter تصل قريبا لأجهزة PS5 وXbox Series X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن تصل لعبة Harry Potter RPG الجديدة إلى PS5 وXbox Series X، وذلك وفقًا لتقرير من GamesRadar، حيث ستكون لعبة عالمية مفتوحة يمكن لعبها من منظور شخص ثالث، فيما يعتمد تقرير GamesRadar على تقرير من Bloomberg أكد أن اللعبة يتم تطويرها حاليًا بواسطة Avalanche Software.

ويقال أن اللعبة من المقرر إطلاقها على أجهزة الألعاب الجديدة فى العام المقبل، وقد تم الكشف عن اللعبة هذا العام فى E3 ولكن بسبب جائحة الفيروسات التاجية، تم إلغاء الحدث ولم يتم الكشف عن معلومات اللعبة بعد ذلك، فيما يقول تقرير بلومبرج إن إعلان Harry Potter RPG سيأتى بعد الإعلان عن لعبة Batman جديدة فى حدث DC Fandome فى أغسطس.

ولا تعد هذه الأخبار حول تطوير لعبة Harry Potter جديدة، حيث انتشرت الشائعات حول إجراء تغييرات على لعبة هارى بوتر منذ ما يقرب من عام الآن، لكنها من الألعاب المنتظرة نظرا لعدم إصدار الكثير من ألعاب Harry Potter حتى الآن، ولعل أحدث لعبة فى الذاكرة هى Harry Potter: Wizards Unite التى تم تطويرها بواسطة Niantic and Warner Bros. Games