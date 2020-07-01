شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة "Watch Party" الجديدة بأمازون تتيح مشاهدة العروض مع 100 صديق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن إعداد Watch Party بواسطة أي مستخدم، والذي يرسل بعد ذلك روابط إلى العائلة والأصدقاء عبر البريد الإلكتروني حتى يتمكنوا من الانضمام إلى مشاهدة العرض.

تأتي هذه الميزة بعد قرار هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بإطلاق منصة تجريبية، يطلق عليها اسم BBC Together، حيث يمكن لما يصل إلى 50 مستخدمًا لـ iPlayer مشاهدة برنامج معًا.

كما يمكن أيضا من خلال Watch Party الخاصة بأمازون، أن يكون المضيف قادرًا على بدء عرض وإيقافه أوإيقافه مؤقتًا لجميع المشاهدين في وقت واحد، مما يسمح لهم بمشاهدة متزامنة.

سيتمكن المستخدمون أيضًا من الوصول إلى ميزة الدردشة المضمنة حيث يمكنهم نشر النص والرموز التعبيرية، أثناء تشغيل الفيلم أو المسلسل.

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وتوجد الآلاف من العروض بما في ذلك Fleabag و Homecoming و Hell's Kitchen ، التي ستكون متاحة للمشاهدة مع هذه الميزة.

وقالت أمازون على موقعها على الإنترنت إن أعضاء أمازون برايم المقيمين في الولايات المتحدة مؤهلون للوصول إلى حفلة مشاهدة عبر سطح المكتب.

وأضافت أمازون: "يمكن لأي شخص الانضمام إلى حفلة مشاهدة طالما أن لديه رابط دعوة صالح وعضوية أساسية نشطة للوصول إلى العناوين المؤهلة المضمنة في عضويته الأساسية."

كما سيتمكن المشتركون الأمريكيون أيضًا من الوصول إلى Watch Party أثناء تواجدهم بالخارج من خلال ميزة "Watch While Abroad".