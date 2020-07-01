شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Reddit تحظر 2000 منتدى بعد تغيير سياستها حول خطاب الكراهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظرت منصة Reddit حوالى 2000 منتدى بما فيها r / The_Donald، الذى كان بمثابة مركز لمحبي وأنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد تغيير كبير في سياسات المحتوى حول خطاب الكراهية، ومن بين المجتمعات التي تم إدراجها في القائمة السوداء كان هذا المجتمع الشهير لكسره القواعد.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال ستيف هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة Reddit: "لقد استضاف المنتدى باستمرار محتوى لكسر القواعد أكثر من المتوسط (القاعدة 1)، وأثار لدينا والمجتمعات الأخرى (القاعدتان 2 و 8)، ورفض تعديله تلبية معظم توقعاتنا الأساسية".

كما حظرت Reddit أيضًا المجتمع اليسارى المسمى باسم بودكاست r / ChapTrapHouse، وقال هوفمان للصحفيين: "مهمة Reddit هي جلب المجتمع والانتماء إلى الجميع في العالم، وهناك خطاب في العالم وعلى Reddit يمنع الآخرين من القيام بذلك".

وأضاف هوفمان: "المضايقات اللفظية أو الكلام البغيض يمنع الناس من القدوم إلى Reddit والشعور بالأمان ومشاركة نقاط ضعفهم، لذلك إذا كان لدينا خطاب على Reddit يمنع الناس من استخدام Reddit بالطريقة التي ننوي استخدامها، أو يمنعنا من تحقيق مهمتنا، فإنه في الواقع قرار سهل جدا قد يحل المشكلة".

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ولكن التحرك لحظر العديد من المجتمعات بشكل مباشر هو تحول تكويني لـ Reddit، إذ سمحت المنصة في كثير من الأحيان بوجود محتوى مثير للجدل وأحيانًا سام في مجتمعاتها التي يديرها المستخدمون.

شهدت المنصة تحولات بارزة في تركيبة مجلسها في الآونة الأخيرة، وفي السابق، قامت Reddit أيضًا بإجراء العديد من التغييرات الرئيسية على سياساتها بشأن أنواع معينة من المحتوى هذا العام، بما في ذلك بعض التغييرات المتعلقة بالإعلان السياسي.

كما جعلت المنصة الحملات الإعلانية السياسية قابلة للعرض للجمهور على subreddit جديد يسمى r / RedditPoliticalAds، وتوضح القوائم أيضًا عدد مرات الظهور التي حققها الإعلان وأيضًا المكان الذي يتم استهدافه فيه.

سيأتي subreddit الجديد لضمان الشفافية مع إرشادات جديدة للمعلنين السياسيين الذين يديرون حملات على الموقع.