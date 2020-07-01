شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين نسخة Windows 10 Home وWindows 10 pro ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك نظام التشغيل ويندوز 10 العديد من الإصدارات، حيث تمتلك كل نسخة منها العديد من المميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين نسختي Windows 10 Pro وWindows 10 Home كما يلى: نسخة Windows 10 Home نسخة Windows 10 Home هي أبسط أنواع ويندوز 10 ومجهزة للاستخدام المنزلي اليوم، وتضم كافة ما يحتاجه المستخدم بكل سهولة، فهي توفر كامل اعدادات المزامنة الخاصة بالنظام، فضلا عن مزامنة بين اجهزتك الخاصة، وساتخدام كل المزايا الطبيعية والملفات ومتصفح Microsoft Edge كذلك، فهي النسخة المناسبة للاستعمال الشخصي والمنزلي. Advertisements نسخة Windows 10 pro نسخة Windows 10 pro هي النسخة الأكثر انتشار من ويندوز 10، وهي نسخة تناسب الشركات بشكل اكبر، حيث تحمل امكانية تشفير الملفات بسهولة، كما تحمل كل مزايا نسخة Home فضلا عن أنها تسمح بالتحكم بالجهاز عن بعد.

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