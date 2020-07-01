تطبيق Google Photos يُعطل مؤقتًا النسخ الإحتياطي من تطبيقات المراسلة

فاطمة أيت طالب - دبي - أكد أحد موظفي جوجل للتو أن تطبيق الصور Google Photos سيُعطل النسخ الإحتياطي التلقائي ومزامنة الوسائط من تطبيقات المراسلة.
نظرًا لأن العديد من الأشخاص يُشاركون الكثير من الصور عبر تطبيقات المراسلة طيلة فترات اليوم وسط جائحة COVID-19، ترغب شركة جوجل في حفظ معدل نقل البيانات من خلال التغاظي عن نسخ الصور ومقاطع الفيديو التي تم مشاركتها عبر تطبيقات المراسلة. سيتم البدء بإخطار المستخدمين بالتغيير في تطبيق Google Photos في المرة التالية التي يفتحون فيها التطبيق.
لا يزال لديك خيار إعادة تفعيل النسخ الإحتياطي والمزامنة لتطبيقات المراسلة. كشفت المزيد من التحقيقات أن التطبيقات المعنية المتأثرة بهذا التغيير تشمل : Facebook و Helo و Instagram و LINE و Messages و Messenger و Snapchat و Twitter و Viber و WhatsApp. وبالنسبة لعمليات النسخ الإحتياطي السابقة من هذه التطبيقات، فهي لن تتأثر بهذه التغييرات.
تجدر الإشارة إلى أننا رأينا العديد من الخدمات الأخرى مثل Netflix و +Disney و Youtube و TikTok تقوم بتقليص معدل نقل البيانات مما أدى إلى خفض جودة البث من أجل تعويض الضغط الإضافي على هذه المنصات أثناء بداية الوباء. نتساءل لماذا قررت شركة جوجل إجراء هذا التغيير في وقت متأخر جدًا.
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