شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تكافح الجراد بالطائرات بدون طيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن الهند قررت الاستعانة بالطائرات بدون طيار لمكافحة الجراد، إذ قالت وزارة الزراعة الهندية فى بيان: "إن الهند هى الدولة الأولى التى تتحكم فى الجراد باستخدام الطائرات بدون طيار بعد وضع اللمسات الأخيرة على البروتوكولات والحصول على جميع الموافقات القانونية".

وبحسب المعلومات التى قدمتها الوزارة، تقوم فرق من إدارات الزراعة بالولاية فى راجاستان وهاريانا وأوتار براديش بتتبع جميع مجموعات أسراب الجراد، وتجرى عمليات المكافحة.

وقال البيان إنه تم نقل المزيد من فرق المراقبة من راجستان إلى هاريانا وأوتار براديش للمساعدة فى السيطرة على العمليات التى يتم إجراؤها لدرء الجراد فى هاتين الولايتين، كما تقوم فرق المراقبة الأرضية بتتبعها باستمرار وستقوم بعمليات مراقبة كبرى بمجرد استقرارها.

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وتأتى هذه الخطوة بعد أن اجتاحت أسراب الجراد، مدينة جوروجرام المتاخمة للعاصمة الهندية نيودلهى يوم السبت، مما دفع السلطات لحث السكان على إبقاء نوافذهم مغلقة وطرق الأوانى لإبعاد الأسراب التى تنتشر بسرعة، وتواجه الهند أسوأ اجتياح لأسراب الجراد للبلاد فى عقود.

وطلب مطار نيودلهى الدولى، المحاذى لحوروجرام، من الطيارين توخى مزيدا من الحذر واتخاذ إجراءات احترازية إضافية لدى الإقلاع والهبوط بسبب الجراد، وتضم حوروجرام مقرات لبعض أبرز الشركات فى العالم.

ولم تواجه تلك المنطقة هجوما للجراد من قبل، وفى السابق، اقتصر ظهور الجراد بالأساس على بعض القرى فى ولاية جوجارات فى الغرب وراجستان فى الشمال التى تقع على الحدود مع مناطق صحراوية باكستانية.