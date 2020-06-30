هيئة ألمانية..الساعات الذكية تقيس نبضات القلب بشكل غير دقيق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:15 مساءً - مشاركة

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قالت هيئة اختبار السلع الألمانية، إن الساعات الذكية وأساور اللياقة البدنية تقيس معدل نبضات القلب بشكل غير دقيق غالبا، مشيرة إلى أن حزام الصدر يعد أكثر موثوقية لهذا الغرض.

وتوصلت الهيئة الألمانية إلى هذه النتائج بعد إجراء اختبار على 25 ساعة ذكية وسوارا للياقة البدنية لم تقدم من بينها قيما صحيحة سوى ساعتين فقط، هما أبل Watch 5 وجارمن Forerunner 245 Music.

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وأضاف الخبراء أن بعض موديلات أساور اللياقة البدنية قدمت قيم نبض أقصى 104 بدلا من القيمة الفعلية 181.

وعند قياس الخطوات يوصي الخبراء باستخدام الهاتف الذكي للدعم؛ حيث لا تحتوي الأساور على وحدة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

يذكر أنه تم شحن نحو 12 مليون وحدة من الساعات الذكية خلال الربع الثاني من عام 2019، بزيادة قدرها 44% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.