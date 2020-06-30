تكنولوجيا: مواصفات وسعر هاتف HONOR X10 MAX المرتقب قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة HONOR مؤتمرها القادم في 2 من يوليو لكشف النقاب عن هاتف HONOR X10 MAX، وفي أحدث التسريبات اليوم كُشِف عن مواصفات هذا الإصدار كاملة والسعر الذي ينطلق به إلى الأسواق.

تقدم HONOR في الحدث القادم كلاً من هاتف Honor 30 Youth 5G، كما تعلن الشركة عن هاتف Honor X10 MAX الذي ينطلق بشاشة كبيرة الحجم.

مواصفات هاتف HONOR X10 MAX

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ينطلق هاتف HONOR X10 MAX قريباً بشاشة LCD بحجم 7.09 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما سيكون أول إصدار من علامة هواوي الفرعية برقاقة معالج MediaTek، حيث يضم الهاتف رقاقة Dimensity 800 التي تدعم الإتصال بشبكات 5G.

أيضاً ينطلق هاتف HONOR X10 MAX بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، كما سيتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في السعة التخزينية بين 64 أو 128 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بثلاثة نماذج، مع نموذج بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، وأخر بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثالث بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما يضم هاتف HONOR X10 MAX نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بإعدادات ثلاثية، وقد رصد الهاتف في CHINA TELECOM بنموذج رقم KKG-AN00، كما يتوفر بسعر يبدأ من 325 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعر 395 دولار.

أيضاً ينطلق هاتف Honor X10 Max بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة Magic UI 3.1، كما يغيب عن الهاتف خدمات جوجل، على أن ينطلق بخدمات هواوي ومتجر AppGallery، لذا نترقب الإعلان الرسمي في 2 من يوليو.

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