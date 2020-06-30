تكنولوجيا: رصد هاتف iQOO Z1x في قاعدة بيانات TENAA بقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo للإعلان قريباً عن هاتف iQOO Z1x، ومن جديد رصد الهاتف في قاعدة بيانات TENAA بقدرة بطارية 5000 mAh، ودعم الإتصال بشبكات 5G.

كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة حول هاتف vivo المرتقب iQOO Z1x، الذي يأتي بنموذج رقم V2012A، كما يدعم الإتصال بشبكات 5G، ويتميز بقدرة بطارية 5000 mAh.

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أيضاً ينطلق هاتف قريباً بحجم 6.57 إنش في الشاشة، كما يضم فتحة لاثنان من شرائح SIM، ولقد إستعرضت التسريبات قياسات الهاتف الذي يتميز بقياسات 164.2 في 76.5 في 9.06مم، وهو حجم أكبر نسبياً من هاتف iQOO Z1.

ولقد أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن هاتف iQOO Z1x يأتي برقاقة معالج Snapdragon 765G، كما يدعم معدل تحديث 120Hz، وينطلق الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل.

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