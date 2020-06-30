سماعات OnePlus Buds ستأتي باللون الأسود ومع تصميم مألوف

فاطمة أيت طالب - دبي - يُشاع منذ فترة أن شركة OnePlus تعتزم بدورها الكشف عن سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية الخاصة بها، ولكن المعلومات المتعلقة بهذه السماعات نادرة حاليًا. بخلاف التصميم، فنحن لا نعرف أي شيء آخر. الآن يُعطينا المسرب البارز Max J شيء أكثر جوهرية.
أحدث صورة يتم نشرها على الإنترنت تجسد لنا ما يُسمى OnePlus Buds باللون الأسود مع تصميم داخل الأذن. الشكل يذكرنا بسماعات OnePlus Bullets Wireless 2 الحالية. يجب أن يوفر هذا التصميم الذي يعتمد على إدخال السماعات في الأذن إلغاءً كاملاً للضوضاء بسبب الإغلاق المحكم للأذن من قبل السدادات، ولكننا لم نر بعد ما إذا كانت هذه السماعات ستدعم أيضًا Active Noise Cancellation.
قد تصل سماعات الأذن هذه جنبًا إلى جنب مع الهاتف OnePlus Nord في وقت ما من شهر يوليو المقبل، ولكننا سنبحث عن المزيد من الأدلة.
June 29, 2020
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