Galaxy A42 سيكون أرخص هاتف 5G من شركة سامسونج

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج بالفعل في إطلاق طرازات 5G من هواتفها الذكية المتوسطة، فحاليًا يجري بيع الهاتفين Galaxy A71 5G و Galaxy A51 5G في العديد من الأسواق حول العالم. ومع ذلك، وفقا لموقع SamMobile، فإن شركة سامسونج تخطط لإطلاق هاتف 5G أرخص سيحمل على الأرجح إسم Galaxy A42 5G في أوائل العام 2021.

ومع ذلك، يدعي موقع SamMobile أنه سيكون هناك طراز 4G من الهاتف Galaxy A42 يضم 128GB من الذاكرة الداخلية، وهو ما يعني ضعف الذاكرة الداخلية المتوفرة في الهاتف Galaxy A41 الحالي.