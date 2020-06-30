فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رأينا لمحة أولية عن الوضع الليلي Dark Mode في تطبيق الفيسبوك في وقت سابق من هذا الشهر على جهاز يعمل بنظام الأندرويد، ولكن الآن أوضح بعض المستخدمين أنهم يتلقون تحديثًا يجلب الوضع الليلي إلى تطبيق الفيسبوك على منصة iOS.
كشفت الفيسبوك أن ” نسبة صغيرة من المستخدمين على مستوى العالم ” يتذوقون طعم الوضع الليلي في تطبيق الفيسبوك. من المحتمل أن تقوم الفيسبوك بتفعيل الميزة لعدد متزايد من المستخدمين، على كل من iOS والأندرويد هذا الأسبوع.
حتى الآن، قامت الفيسبوك بجلب الوضع الليلي ” Dark Mode ” إلى تطبيقات عدة تشمل Facebook Messenger و Instagram و WhatsApp وحتى Facebook Lite، ولكن ليس تطبيق الفيسبوك الرسمي. ومع ذلك، في حالة إذا سارت الأمور بسلاسة، فهناك فرصة جيدة أن يحصل الجميع على الوضع الليلي في تطبيق الفيسبوك الخاص بهم في الأسابيع القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيسبوك تصدر الوضع الليلي ” Dark Mode ” أخيرًا لتطبيقها الرسمي، والبداية مع iOS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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