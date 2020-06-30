فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما أنهت شركة آبل النسخة الرابعة عشرة من مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC في الأسبوع الماضي، تم الكشف عن الفائزين بجائزة Apple Design Awards السنوية. يتم من خلال هذه الجائزة الإحتفال بالتطبيقات والألعاب الأكثر إثارة وإبتكارًا على مختلف منصات آبل. يشهد هذا العام وجود ثمانية فائزين مقسمين بالتساوي بين التطبيقات والألعاب.
التطبيقات الفائزة :
الألعاب الفائزة :
قامت شركة آبل كذلك بنشر مقطع فيديو يُظهر بعض الوجوه وراء التطبيقات والألعاب الفائزة والتي يمكنك الإطلاع عليها على الموقع الرسمي للشركة إنطلاقًا من رابط المصدر أدناه.
كانت هذه تفاصيل خبر آبل تُعلن عن التطبيقات والألعاب الفائزة بجوائز Apple Design Awards 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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