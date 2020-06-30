تسريب صور ومواصفات الهاتف Honor X10 Max 5G الكاملة قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor X10 Max 5G العملاق في اليوم الثاني من شهر يوليو المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا على العديد من التسريبات حول هذا الهاتف في الفترة الماضية، والآن حصلنا كذلك على الصور والمواصفات التقنية الكاملة لهذا الهاتف من شركة الإتصالات الصينية China Telecom والتي نشرتها على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت إلى جانب الأسعار.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد كشف لنا التسريب الجديد أن الهاتف Honor X10 Max 5G الجديد سيضم شاشة ضخمة بحجم 7.09 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 800، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh.

الهاتف Honor X10 Max 5G سيضم كذلك كاميرتين في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، وسيأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.1 الأحدث من الشركة الصينية.

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قبل الختام، نود أن نشير إلى أن سعر الهاتف Honor X10 Max 5G سيبدأ من 325 دولار أمريكي لنسخة 6GB/64GB وسيصل إلى 395 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB. وللآسف، ليست هناك حاليًا أي معلومات حول إمكانية إطلاق هذا الهاتف خارج الصين، ولكننا لسنا متفائلين نظرًا إلى أن الهاتف Honor 8X Max لم يشق طريقه إلى خارج الصين أبدًا.