الهاتف Redmi 8 يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة Xiaomi مشغولة جدًا مع واجهة MIUI 12، ولكن الشركة لا تزال تعمل على ترقية بعض من هواتفها الذكية القديمة إلى Android 10. أحدث هاتف ذكي من الشركة الصينية يحصل على هذا التحديث هو الهاتف Redmi 8 الذي تم إطلاقه في شهر أكتوبر الماضي مع نظام Android 9 Pie.

تحديث Android 10 لا يقوم بترقية واجهة المستخدم إلى MIUI 12 في الهاتف Redmi 12، فهو لا يزال يجلب معه واجهة MIUI 11 علمًا أنه يحمل البنية رقم MIUI 11.0.1.0.QCNCNXM على وجه التحديد. وبغض النظر عن ذلك، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر يوليو، فضلا عن العديد من التحسينات والإصلاحات الأخرى.

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هذا التحديث متوفر حاليًا في الصين، ولكن من المرجح أن يشق طريقه إلى بقية ملاك الهاتف Redmi 8 في جميع أنحاء العالم في قادم الأيام والأسابيع.