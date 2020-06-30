شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول .. فرديناند كاريه مبتكر أول آلة لصناعة الثلج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الثلاجات جزء لا يتجزأ من حياة أي شخص حول العالم، فهي الوسيلة الأبسط للمحافظة على المشروبات والمأكولات طازجة وصالحة للاستخدام، لكن هل تساءلت يوما عن الشخص الذى تمكن من الوصول إلى هذا الابتكار ومساعدة العالم من خلاله.

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مبتكر الثلاجة:

تم ابتكار الثلاجة على يد العالم فرديناند كاريه وهو مهندس فرنسي، ولد عام 1824 - وتوفي عام 1894، وقد تمكن من اختراع أول جهاز تبريد "آلة لصناعة الثلج بطريقة امتصاص الماء والنشادر" بين أعوام 1857 و1863، وحصل على براءة اختراع عام 1859، كما عمل في مجال الكهرباء، فاخترع معدل النور الكهربائي، وآلة كاريه.

ابتكار الثلاجة

في عام 1850م صمم شقيقه إدموند كاريه ماكينات صغيرة للتبريد منها مهد الطريق لصناعة الثلج الصناعي مما أثر على تجارة الجليد الطبيعي، وقد عمل " فرديناند كاريه"، على اختراع أول جهاز تبريد، وهي عبارة عن آلة لصناعة الثلج بطريقة امتصاص الماء والنشادر، بين عامي 1857 و1863، واستكمل دراساته بناء على ما توصل له أخيه، وفي عام 1858 طور آلة تستخدم الماء كممتص والأمونيا كمبرد.

أما فيما يتعلق ببراءات الاختراع فقد حصل على براءة اختراعه في فرنسا عام 1859، ومن الولايات المتحدة بعدها بعام واحد، وفي عام 1962، عرض آلته لصنع الثلج في معرض لندن العالمي.