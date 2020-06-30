شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة ببكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة ديدى تشو شينج "ديدى" الصينية العملاقة لخدمات نقل الركاب عبر الإنترنت، حديثَّا، التشغيل التجريبى لخدمة ركوب سيارات ذاتية القيادة على طرق اختبار محددة فى مدينة شانجهاى، العاصمة الاقتصادية للصين.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء، إنه يمكن للمستخدمين الذين سجلوا مسبقًا على تطبيق ديدى الهاتفى أن يطلبوا سيارات ذاتية القيادة لركوبها مجانًا، إن كانت نقاط انطلاقهم ووصولهم تقع ضمن الطرق المحددة بطول 53.6 كم فى حى جيادينج فى شانجهاى.

وقال تقرير مصور للوكالة: "يظن كثيرون أن الأمر سيستغرق سنوات طويلة حتى يتمكن الناس من طلب سيارة أجرة ذاتية القيادة من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.

وأطلقت ديدي-وهى أكبر شركة لخدمات نقل الركاب فى الصين - التشغيل التجريبى لخدمة السيارات ذاتية القيادة على طرق محددة يوم السبت الماضى، (27 يونيو 2020)، فى مدينة شانجهاى، وذلك بعد أن طورت إشارات المرور فى منطقة الاختبار ليمكنها الاتصال مع المركبات، وركّب أيضًا أجهزة مراقبة على جانبى الطريق لمساعدة السيارات على التنقل بشكل أفضل.

وشكل الطقس الماطر، يوم التشغيل التجريبى، تحديًا كبيرًا لإتمام التجربة؛ لأن الماء يمكن أن يطمس رؤية الكاميرات وقد يؤثر على أداء المكابح.

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وأكدت شركة ديدى على أنها تحاول خفض التكاليف الاجمالية، وإن الأمر سيستغرق سنوات عدة قبل إطلاق هذه السيارات على طرق المدن الرئيسة فى الصين.

وقال تشانج بو الرئيس التنفيذى للتقنية لشركة ديدي: "وفقًا للقانون الصينى، يجب أن يكون فى السيارة قائد احتياطى للاستجابة لحالات الطوارئ. وزودنا سيارات ديدى بتقنية (إل 4) ذاتية القيادة؛ ونحن نبذل جهودًا مستمرة فى جعل الرحلات أكثر أمانًا" مضيفاً: "إن سمح القانون بذلك يمكن التحكم فى السيارات دون الحاجة إلى السائقين الاحتياطيين فى المستقبل."

وأعلنت ديدى أنها عينت تعيين أفراد للسلامة داخل السيارات ذاتية القيادة للاستجابة لحالات الطوارئ، وتولى عجلة القيادة إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى ذلك، أنشأت مركز أمان لرصد حالة تشغيل السيارات وتقديم المساعدة عن بعد عند الضرورة.

وقال تشانغ بوه، الرئيس التنفيذى للتقنية فى ديدى، إن الشركة ستوزع طلبات التاكسى بين السيارات التقليدية وذاتية القيادة، لأن السيارات ذاتية القيادة يمكنها العمل فقط فى مناطق معينة.

وأضاف إن القيادة الذاتية تحتاج إلى أن تتعدى كونها تجربة جديدة لكن محدودة، لتصبح خيار تنقل يوميًا موثوق به وفعالًا لعامة الناس.