تكنولوجيا: وان بلس تقدم هاتف OnePlus Nord قريباً بسعر أقل من 500 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة وان بلس مؤخراً على عنوان إصدارها القادم من الهواتف المتوسطة الذي ينطلق بعنوان OnePlus Nord، واليوم في إعلان تشويقي جديد تؤكد الشركة على أن الهاتف يأتي بمستوى تسعير أقل من 500 دولار.

شغل هاتف وان بلس القادم OnePlus Nord العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم أعلنت الشركة عن خططها لبدء بيع مسبق محدود للهاتف غداً بسعر أقل من 500 دولار، إلا أن وان بلس لم تحدد موعد للإعلان الرسمي عن الهاتف حتى الآن.

وقد قامت شركة وان بلس اليوم بنشر الجزء الأول من الفيلم التسجيلي الخاص بمراحل عملية تطوير هاتف OnePlus Nord، حيث تستعرض في المقطع الوثائقي تفاصيل أكثر حول عملية بناء الهاتف.

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كما أكد Pete Lau الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس على أن الهاتف القادم من الشركة والذي ينطلق بعنوان OnePlus Nord يقدم للأسواق بسعر أقل من 500 دولار، كما ظهر اثنان من نماذج الهاتف بكاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة.

وفي لقطة أخرى من مقطع الفيديو يظهر نموذج للهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، كما يظهر النموذج باللون الأصفر، أيضاً ينتهي مقطع الفيديو بالتلميح ليوم 7 من يوليو المقبل لنشر مزيد من التفاصيل حول هاتف الشركة المرتقب OnePlus Nord، مع توقعات بالإعلان الرسمي في 10 من يوليو.

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