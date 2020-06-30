شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه.. كسر سرعة المعالج Overclocking؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما قد تكون سمعت عن مصطلح كسر سرعة المعالج Overclocking دون أن تدرى معنى هذا أو ما الذى يشير إليه، وفيما يلى نعرض ما الذى يشير إليه هذا المصطلح وما فائدته للكمبيوتر وغيرها من الأمور.

كسر سرعة المعالج

من المعروف أن لكل معالج طاقة خاصة به يعمل بها بشكل افتراضى، لكن غالبية المعالجات لا تعمل بالطاقة القصوى لها، إذ يمكن الوصول لتلك السرعة إذا قام المستخدم بفعل ما يعرف بكسر سرعة المعالج، إلا أن هذا يحتاج وجود نظام تبريد قوى جدًا لكى لا تحدث أية مشكلة نتيجة الحرارة الزائدة الناتجة من زيادة السرعة.

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كيفية كسر سرعة المعالج

يتم ذلك عن طريق تعديل إعدادات المعالج وتغييرها من خلال بعض البرامج أو عبر نافذة BIOS، وذلك لإجبار المعالج على العمل بالسرعة القصوى، إضافة إلى زيادة عدد المهام التى يمكن القيام بها خلال ثانية واحدة، وهو ما يعنى أن المعالج لن يكون مقيد بسرعته الافتراضية أو ضبط المصنع الخاص به، وهو ما يؤدى إلى زيادة وتحسن كبير فى أداء الجهاز، لكن المشكلة الرئيسية فى الحرارة الزائدة والتى يجب توفير تبريد قوى لها لكى لا يتعرض المعالج للتلف أو حدوث مشاكل فى الجهاز.

ما فائدة كسر سرعة المعالج:

تعتبر الفائدة الرئيسية من ذلك هى الحصول على معالج أسرع يمكنه القيام بعدد أكبر من المهام فى الثانية الواحدة، فضلا عن أداء أفضل للجهاز وسرعة استجابة أكبر، لكن المعالج لا يعمل بمفرده فيجب أن تقدم باقى قطع الهاردوير المساعدة.